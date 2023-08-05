Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programa katılmak üzere Erzincan'a gitti.Kılıçdaroğlu Erzincan'a gidiş için öncelikli olarak hava yolunu tercih etti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Erzincan'a hava yolunu tercih ederek gelen Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül'ün gönderisindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı.Sarıgül'ün paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle gittiği görüldü.Sarıgül'ün paylaşımına ise, 'Erzincan'a can geldi' yazdığı görüldü. Sarıgül ve partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu daha sonra programın yapılacağı Erzincan'ın Tercan ilçesine hareket etti.Bu esnada konvoyda bir de zincirleme trafik kazası meydana geldi.Öte yandan Kılıçdaroğlu daha önce konuyla ilgili ifadelerinde her fırsatta 'özel uçakları satacağım' vurgusu yapıyordu.'Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman'a özel jetle gittiği ortaya çıkmıştı.Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününe özel jetle gitmişti.