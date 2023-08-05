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İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

CHP’li belediyeler, sınıfta kaldı. Alt yapı yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeniyle İzmir’in Dikili İlçesi’nde su kesintileri yaşandı. 80 haneli Denizköy Mahallesi’nde uzun süreli yaşanan kesintiler vatandaşı usandırdı. Bölge sakinlerinden tepki yağdı…

İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Ekleme: 5.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 5.08.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilikte de sınıfta kaldı. Hiçbir hizmet alamayan vatandaşlardan tepki aldı.

Son olay ise İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de yaşandı. Yaz aylarında nüfusun artması nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı 80 haneli Denizköy Mahallesi'nde uzun süreli yaşanan kesintiler, vatandaşı usandırdı. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunamadığını vurguladı.

1İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!




Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, su konusunun mahalle için yıllardır sorun olduğunu, nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü vurguladı. Suların gün içinde sürekli kesildiğine, musluklardan günlerce su akmadığına şahit olduklarını belirten Okatan, altyapıyla ilgili bir sorun olduğunu da açıkladı.

İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

İZSU'nun tankerlerle getirdiği suyu depolara boşaltarak şebekeye verdiğini, bu sayede mahallenin bir bölümünde suların aktığını anlatan Okatan, bu önleme rağmen alçak kotta yer alan birçok eve su verilemediğini anlattı.

Tankerle taşınan suyun da adil dağıtılmadığını savunan Okatan, 'Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız' diye dert yandı.

Ali Nusret Kiter ise su sorununun yıllardır yaşandığını, önceki yıllarda haberlere konu olmasıyla geçici çözüm bulunduğunu anlattı. Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında suyun getirildiğini aktaran Kiter, buna rağmen susuzluğun sürdüğünü anlattı.

İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

Nüvit Çakır, mahallede sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını açıkladı.

İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

İZSU İDDİALARI REDDETTİ

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada ise yaz aylarında artan nüfus nedeniyle su tüketimi artan bölgede şebeke basıncının düştüğünü, özellikle yüksek kesimlerde su kesintileri yaşandığı belirtildi.

İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

Ekiplerin Denizköy bölgesinde su kesintilerinin önüne geçmek için çalıştığının aktarıldığı açıklamada, 'Çalışma kapsamında bölgedeki içme suyu deposuna su takviyesi yapılmakta, sokaklardaki vana sistemleri sayesinde dağıtım planlanmaktadır. En kısa sürede suyun bölgede eşit dağıtımı sağlanacak, su kesintileri minimum seviyeye inecektir. İddia edildiği gibi bölgenin tamamının uzun süreli susuz kalması mümkün değildir.' ifadeleri kullanıldı.


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