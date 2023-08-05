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İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk'ün görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından bir istifa haberi de Manisa'dan geldi. İYİ Parti Turgutlu ilçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Öte yandan dün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından da 14 kişi istifa etmişti.

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Ekleme: 5.08.2023 - 20:13 Güncelleme: 5.08.2023 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
14-28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimete uğrayan muhalefet kanadında krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Seçimlerin ardından CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürerken, İYİ Parti'de ise istifa dalgası büyüyor.

'İYİ PARTİ BİR KAÇ KİŞİNİN PİYONU HALİNE GELMİŞTİR'

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak istifa edeceğini duyurdu.

Ertaş, açıklamasında 'Kurucusu olduğum İYİ Parti'den ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir. Kuruluş amacını kaybetmiştir.

'İYİ Parti'ye oy vermeyin' diyerek gezenlerin oyuncağı haline gelmiştir. Bizleri MHP'den koparan ve MHP'nin AKP'nin arka bahçesi olduğunu söyleyenler PKK'nın ve CHP'nin arka bahçesi oluşumlarından haberi yok galiba. Önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir istifa programı yapacağız.' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...

AKHİSAR İLÇE TEŞKİLATINDAN 14 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu İYİ Parti ilçe yönetimi ve teşkilatından bir grup Başkan Ertaş'ın yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Öte yandan partinin Manisa teşkilatlarından bir bir istifalar geliyor. Dün de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...

İYİ PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Ayrıca, Denizli'de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bugün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
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