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İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyanın gündeminden düşmüyor. İngiltere merkezli Middle East Eye'ın kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni olan David Hearst çarpıcı bir makale kaleme aldı. Hakan Fidan'ın "Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip" olduğunu yazan Hearst'ın "Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?" başlıklı yazısında "Diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda var" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
Ekleme: 5.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 5.08.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığına Hakan Fidan'ı getirdiği ilk günden bu yana uluslararası basında dikkat çeken analizler yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli Middle East Eye'da çarpıcı bir analiz yer aldı. 'Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?' başlıklı yazıda Fidan'ın diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda olduğu yazıldı.

İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...

FİDAN'IN SIRRI

Son 13 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olan Fidan'ın profesyonel, güvenilir ve başarılı bir strateji izlediğinden bahsedildi. Fidan döneminde MİT'in gelişen ve yeni tehditlere uyum sağlayan bir organizasyon olarak yeniden kurduğunu belirtilen analizde 'Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi. Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce de MİT'in elinde çatışma bölgelerinden bazı önemli dosyalar vardı.

Ermenistan ile son mücadelesinde Azerbaycan'ın zaferini sağlayan teşkilat oldu. Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner ve darbeci general Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin başarılı adımlarını belirledi. Ukrayna ile Rusya arasında artık geçersiz olan tahıl anlaşmasını ve sayısız esir değişimini müzakere etti' ifadelerini kullanıldı.

İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...

Eski dünya düzenini yavaş yavaş sona erdiğini belirten Hearst, NATO'nun bunun farkında olmadığını yazdı. 'Fidan'ın en zorlu görevi önünde duruyor' ifadelerinin yer aldığı haberde, yeni dünya düzeninin de uzun vadede oluşmayacağına dikkat çekildi. Bunun yerine kaybedilmiş toprakları yeniden ele geçirmeye çalışan Ukrayna birliklerinin karşı karşıya olduğu gibi yoğun ve tuzaklı bir diplomatik mayın tarlası var' ifadeleri kullanıldı.

'TÜM BU ÖZELLİKLERE SAHİP'

Dünyanın bloklara bölündüğü ifade edilen haberde, bu durumda siyasetçilerin incelik, zeka ve bilgiyi dinleyip değerlendirebilmesi gerektiği vurgulandı. Kişisel ilişkileri kurmak için zaman harcamış, şimdi dış politikayı uygulama imkanına sahip birine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

'TÜRKİYE'Yİ VE ONU CİDDİYE ALMAKTA FAYDA VAR'

Yeni dünya düzeni oluşurken dış politikaya ses ve şekil verme yeteneğine sahip bir zekanın olması gerektiği belirtilirken Hakan Fidan'ın tüm bu özellikleri sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda olduğu ifade edildi.

İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...

'FETÖ'NÜN İLK HEDEFİYDİ'

Hearst ayrıca emniyet güçleri, yargı ve büyük bir medya kesiminde etkili olmasına rağmen Hakan Fidan'ın başında bulunduğu MİT'e sızamayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılındaki başarısız darbe girişiminde ilk olarak Ankara'daki MİT binasını hedef aldığını ve saatlerce herkesin Hakan Fidan'ın öldürüldüğünü düşündüğünü de ifade etti.

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