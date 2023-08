Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

Disney Plus'ın imza attığı 'Atatürk' dizisi skandalının yankıları sürüyor. Ermeni lobisinin yoğun çabaları sonucunda henüz yayınlanmadan yayından kaldırılan Atatürk dizisinin iptalinin sorumlusu olarak görülen olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının, daha önce birçok terör suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Son dönemde Disney Plus platformu için çekilen 'Atatürk' dizisine karşı başlattığı kampanyayla gündeme gelen Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanlarından birinin, ABD makamlarınca 'terör' suçlamasıyla yargılandığı biliniyor.Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı. ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.Bu kararda yürütülen kampanyanın etkisine dair spekülasyonlar olsa da ANCA, bir kez daha gündeme geldi. ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.Öte yandan ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor. Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da 'terörizm' suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.ANCA'nın eski Başkanı Murad Topalyan'ın, ASALA ve JPAG gibi terör örgütleriyle iltisaklı olduğu biliniyordu. Ayrıca 1943 doğumlu Topalyan, gençlik yıllarında Ermeni Devrimci Federasyonu'nda aktif görev aldı.ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun (ATF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre ATF, 1996'da Ohio'daki bir depoya baskın düzenledi ve deponun 1976'da Michigan eyaletinden çalınan patlayıcılarla dolu olduğunu gördü.ATF, 3 yıl süren soruşturmanın ardından Murat Topalyan ve Ermeni terör örgütü JCAG'a ulaştı. Büro, bu depo sayesinde ABD'nin California, Philadelphia, Pennsylvania, New York eyaletlerinde Türk yetkililere yönelik bombalı saldırılara ilişkin ipuçlarına da ulaştı.Ekim 1999'da tutuklanan Topalyan hakkında 'United States v. Mourad Topalian, Case No. 1:99 CR 35' başlığıyla hazırlanan iddianamede 'silah ve patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak' suçunun yanı sıra 'New York'taki Türkevi'nin önünde 1980'de bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasında rol almak', '1976'da Massachusetts eyaletinde kurduğu Ermeni terör kampına katılanlara nasıl makineli tüfek kullanılacağını öğretmek' ve 'terör örgütü ASALA'ya katılmaya hevesli gönüllüleri Lübnan'a göndermek' suçlamaları yer alıyordu.Ancak Topalyan'ın 'çalıntı silahlara ve otomatik silahlara sahip olmak' suçlamasını kabul etmesinin ardından hakkındaki diğer suçlamalar düşürüldü. Topalyan, daha sonra 100 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Topalyan, tutuklanmasının ardından ANCA Başkanlığı görevinden istifa etse de ABD'deki Ermeni diasporasının desteğini aldı ve ANCA bu kişinin savunma masrafları için fonlar oluşturdu. Topalyan, yargılama sonucu 2001'de 37 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.ABD'de sözde Ermeni soykırımı tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçirmeye çalışan Ermeni lobisi, terörizm suçundan yargılanan azılı militan Murad Topalyan'a 'Özgürlük Ödülü' vermeyi kararlaştırdı. ANCA, Topalyan'a ödülü, 'Ermeni ulusuna adalet getirmek için yaptığı çalışmalar'dan ötürü 24 Eylül 2000'de verdiğini duyurdu.Ayrıca ANCA'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre Topalyan, 2012'de ANCA'nın düzenlediği staj programında 'özel konuk' olarak ağırlandı. Açıklamada, Topalyan'dan övgü dolu sözlerle bahsedilerek 'Topalyan'ın verdiği ders, şu ana kadar staj programındaki en güçlü derslerdendi.' ifadesi kullanıldı.Öte yandan ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü. ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi. ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepian, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız.' ifadesini kullandı.ANCA, sadece Ermeni terör örgütleriyle değil, terör örgütü PKK ile de yakın bağının olduğunu 2019'da açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında, 13 Kasım 2019'da Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından öncülük edilen protestoya PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği, terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti. Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.