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Beyaz Gazete
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CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

CHP’de seçim sonrası sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler bir an olsun azalmadı. Hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. Genel Merkez’de CHP liderliği koltuğu için ‘savaş’ başladı. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerini sıraladı. Şimdi de Özgür Özel vites artırdı. Seçim öncesi veda konuşması yapan Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken Özel, resti çekti ve “Her göreve talibim” diyerek genel başkan olmak istediğini açıkladı!

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Ekleme: 5.08.2023 - 09:18 Güncelleme: 5.08.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Birbirine benzemeyen ortakları ile Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bir yenilgi daha aldı. Genel başkanlığı boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek arttı.

Yenilgiyi 'zafer' olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere kulak tıkadı. Ancak CHP gittikçe kaynadı. Genel Başkan'a en yakın isimler bile 'istifa etmeli' açıklamaları yaptı.

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' çıkışıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. CHP'deki kritik isimleri de yanına alarak değişim toplantıları yaptı. Gizli darbe toplantısının ifşası ise partide kriz yarattı.

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

CHP'de Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran isimler arasına Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Seçimlerin ardından genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına katılması da dikkatlerden kaçmadı…

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Kurultay sürecinin yaşandığı partide değişim tartışmaları sürerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon kanalında vites artırdı. Hem koalisyonun küçük ortaklarını hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özgür Özel, birlikte seçime girdikleri partilerin CHP'ye bir katkısının olmadığını vurguladı.

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Küçük ortakların CHP'ye zarar verdiğini işaret eden Özel, 'Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor, yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye. Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu' ifadesini kullandı.

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

GENEL BAŞKANLIK ÇIKIŞI

Seçim öncesi kürsüde veda konuşması yapan Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken Özgür Özel, genel başkanı da hedef aldı.

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Özgür Özel, 'Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık' ifadesini kullandı.

Koalisyon ortaklarından Saadet Partisi, 'CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde, en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı' demişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 'Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var' ifadelerini kullanmıştı.




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