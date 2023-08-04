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Beyaz Gazete
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Yunan basınının Dedeağaç planı: Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 2 aşamalı proje masada

Türkiye'nin güçlenmesini önlemek gerektiğini ifade eden bir Yunan gazetesi, Atina hükümetine seslenerek Yunanistan'ın Dedeağaç planının nasıl olması gerektiğine dair yorumlarda bulundu. Türkiye'yi engellemek için ABD'ye sığınmayı teklif eden gazete, "ABD'nin Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle Yunanistan'ın seçenekleri tükeniyor" diyerek ikinci aşamada ise Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışını bir şekilde engellemesi gerektiğinden bahsetti.

Ekleme: 4.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 4.08.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınının Dedeağaç planı: Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 2 aşamalı proje masada
Bir süredir ABD'nin Yunanistan'daki üssü olan Dedeağaç ile ilgili Yunan basınından dikkat çeken bir plan ortaya atıldı. Hellas Journal isimli Yunan gazetesi 'Uzun bir süre Dedeağaç şehri, konumu ve stratejik değeri nedeniyle ABD'li yetkililerin dikkatini çekiyor' diyerek, dün bir gelişmenin yaşandığını ifade etti.

Gazetenin iddiasına göre ABD Temsilciler Meclisi'nin Savunma Bütçesi Yasa Tasarısı'nda Yunanistan için bir değişikliğe gidildi.

Yunan basınının Dedeağaç planı: Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 2 aşamalı proje masada

ABD'li vekil Grace Meng'in Yunanistan'da daha fazla üs kurulmasını istediğini belirten gazete, 'Her ne olursa olsun ABD Kongresi 'Helensever' grubun gücünü seviyor. Bu nedenle de Meclis, Yunanistan'a yatırım yapma fırsatını kaybetmeyecektir' sözlerine yer verdi.

Yunan gazetesinin bu gelişmeyi özellikle mercek altına alması ise Türkiye'den kaynaklanıyor. Haberde, 'Ege adasında bir Amerikan üssünün olması Türkiye'yi iki adım geri atmaya zorlayacaktır' denildi.

Bu gelişmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırabileceğini ifade eden Hellas Journal, 'Bir Amerikan üssü bir Truva atı olabilir' değerlendirmesine bulundu.

Öte yandan Türkiye'nin güçlesinmesini engellemek için ise gazetenin bir diğer tavsiyesi Türkiye'ye F-16 verilmemesi. Haberde, 'Yunanistan'ın Türkiye'yi engellemek için odaklanması gereken yer önce Dedeağaç, ardından da F-16 meselesidir' ifadelerinde bulunuldu.

Yunan basınının Dedeağaç planı: Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 2 aşamalı proje masada

Gazetenin Dedeağaç'ta bir ABD üssünün olması için ortaya koyduğu gerekçe ise ABD'nin Dedeağaç üzerinden Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor olması.

Yunan basınının Dedeağaç planı: Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 2 aşamalı proje masada

Aynı zamanda haberde Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de Dedeağaç'taki ABD üssünü desteklediğinden bahsedildi.

Dedeağaç'ın bir altın madeni olduğunu ifade eden gazete, 'Atina bu altın madeninden faydalanmalı. Şu anda demir kaynıyor ve ABD'nin Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle de seçeneklerimiz oldukça az' yorumunda bulundu.

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