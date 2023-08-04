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Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Adana’da 2 bin 100 rakımda bulunan ve Türkiye'nin saklı kalmış hazinelerinden biri olarak nitelendirilen fil kaya silüeti, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Görsel güzelliğiyle dikkat çeken bölgeye, ulaşmak için vatandaşlar saatlerce süren yürüyüşler gerçekleştiriyor. Yürüyüş ve fil kaya silüetini cep telefonu kaydeden doğa tutkunları kayaların oluşumuyla ortaya çıkan görüntüye hayran kalıyor.

Ekleme: 4.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 4.08.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Adana'nın Saimbeyli ilçesi Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan fil kaya silüetini görmek için Kozan'ın Göller Yaylası'ndan çıkan doğa tutkunu arkadaş grubu, 10 saatlik gezi gerçekleştirdi.

Göller Yaylası'ndan başlayan gezide yaşam ve doğa fotoğrafçıları sabahın erken saatlerinde yola çıkarak saatler süren yürüyüşün ardından fil kaya silüetine ulaştı.

Yürüyüş ve fil kaya silüetini cep telefonu kaydeden doğa tutkunları kayaların oluşumuyla ortaya çıkan görüntüye hayran kaldı. Doğa tutkunları, fil kaya silüeti ziyareti ile gezilerini sonlandırdı.

15 kilometrelik parkuru 10 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri çeşitli endemik bitkileri, dağ keçilerini ve yazın erimeyen karı görme fırsatı yakaladı. Karlı zirvelerde zaman zaman mola veren doğaseverler, yorgunluklarını kayalıkların gölgelerinde oturarak dinlendi.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren doğa fotoğrafçısı Adem Aşçıoğlu, bu tür etkinlikleri yılın her mevsiminde farklı noktaları keşfederek gerçekleştirdiğini söyledi. Aşçıoğlu, “Bugün Kozan'daki doğasever arkadaşlarımla fil kaya silüetini görmek için yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüş 15 kilometre ve yaklaşık 10 saat sürdü.

Kozan'ın Göller Yaylası'ndan Halilbeyli'de bulunan fil kaya silüetinden yürüyüşümüzü toplamda 23 bin adım atarak bitirdik. Yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettik. Bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatımız oldu. Burada görülmesi gereken muhteşem bir doğa var” dedi.
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