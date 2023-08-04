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Beyaz Gazete
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Sizler anlatacaksınız, Esra Ezmeci çözecek! Beyaz TV'de izleyiciyi ekranlara kitleyecek yepyeni program geliyor

Kitaplarıyla milyonlarca kişiye ulaşan klinik psikolog Esra Ezmeci sizleri dinlemeye, anlamaya ve yol göstermeye geliyor.

Ekleme: 4.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 4.08.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Sizler anlatacaksınız, Esra Ezmeci çözecek! Beyaz TV'de izleyiciyi ekranlara kitleyecek yepyeni program geliyorSosyal medyada birbirinden ilginç mesajlara verdiği yanıtlarla gündem yaratan klinik psikolog Esra Ezmeci, bundan böyle hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Evliliğinde çıkış arayanlar, 'Aldattım, aldatıldım, başkasına aşık oldum' diyenlerin yanı sıra ayrılıp da kavuşamayanlar; affetmek ve affedilmek isteyenler tüm dertlerini 'Esra Ezmeci ile Yeni Baştan' programında dökecek. Program gündeme yön verecek...

Programın konukları, hayatlarında çatışma yaşadıkları kişilerle karşı karşıya gelecek ve sorunlarına çözüm arayacak. Hayata dair tüm anlaşmazlıklar ve mağduriyetler konuşulacak.

İtiraf edip sırlarından kurtulmak isteyenler de yine içlerini klinik psikolog Esra Ezmeci'ye dökecek. Doğru zamanı kaçıranlar, hayatı ve mutluluğu ıskalayanlar için klinik psikolog Esra Ezmeci çözüm olacak, dertlere derman olacak. Programda halk hürisi de konulara yorumlar yapıp izleyicilerin duygularına tercüman olacak.

Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak. Olaylar birinci ağzdan masaya yatırılarak çözüm yolları bulunacak, hayallerine ulaşamayan insnaların hayalleri gerçekleştirilecek..

'ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN' PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gündeme damga vuracak, her gün izleyiciyi ekran karşısına kitleyecek 'Esra Ezmeci ile Yeni Baştan' programı 07.08.2023 tarihinde başlayacak, hafta içi her gün saat 14:00-16:20 saatleri arasında Beyaz TV ekranlarında sahne alacak...

Sizler anlatacaksınız, Esra Ezmeci çözecek! Beyaz TV'de izleyiciyi ekranlara kitleyecek yepyeni program geliyor
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