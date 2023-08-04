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Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremzede esnafın borçları 6 ay ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz 6 ay daha ertelendi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 4.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 4.08.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremzede esnafın borçları 6 ay ertelendiAsrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Depremin ekonomiye maliyeti açıklandı. Toplam maliyet 2 trilyonun üzerinde. Bölgede yeniden yapılanma süreci devam ederken, hükümet özellikle esnaf ve sanatkara yönelik yeni tedbirler almaya devam ediyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BORÇLARININ ÖDEMESİ ERTELENDİ

Daha önce bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açılmıştı. Halk Bankası 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli, 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağladı.

Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelendi.

9,5 MİLYAR LİRA KREDİ BAKİYESİ BULUNUYOR

64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9 buçuk milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Alınan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada "Kredi ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay ötelenecek.

Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.
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