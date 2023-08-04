Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık

Türkiye, kritik seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu.6'lı masa olarak başlayıp, 7'li koalisyona dönen, HDP'nin desteğiyle oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 12'nci yenilgisini aldı.Seçmenin beklentilerine her zamanki gibi karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu için istifa çağrıları yapılıyor. Kılıçdaroğlu ise 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim isteyenlere de 'devam' mesajı yollamayı sürdürüyor.. CHP'de ise yaklaşan kurultayda adayların kim olacağı merak konusu..Genel Başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Genel başkanlığa aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:Koltuğa talip olunmaz. Onu hayal eden binlerce kişi olabilir. Onlardan biri olabilirim. Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık.Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için, orada bana düşen göreve talibim. Genel başkansa genel başkan. Ya da hiçbir görev değilse hiçbir görev.Özel, değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde yeniden İstanbul'da aday olması gerektiğini söyledi:Ekrem bey de bu kararı kendi durumunu değerlendirip kendisi verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme. AK Parti'ye hiç kaybetmeyen biri olacak. Bu, gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon.