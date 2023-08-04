MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın kritik ismi etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, yurtdışında PKK'ya karşı önemli bir operasyona daha imza attı.PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katılan Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram 2011 ile 2016 yılları arasında Hakkâri bölgesinde güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulunduktan sonra 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer aldı.Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist daha sonra Irak bölgesine geçti. 2020 sonrasında Irak Sincar'da PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüten teröristin Irak Sincar'da Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı belirlendi.Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram MİT'in hedef listesine alındı.MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram'ı sıkı takibe aldı. Saha ajanları Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram'ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.MİT'in SİHA ile gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.