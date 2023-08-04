Meteoroloji duyurdu! En berbat 4 geceye hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 24°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 25°C, 43°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, yarın doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKONYA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 14°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 21°C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile yarın Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS 11°C, 28°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutluMALATYA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 30°C, 40°CAz bulutlu ve açık