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İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 27 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ekleme: 4.08.2023 - 11:28 Güncelleme: 4.08.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu üç kişiyi takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti. Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı. İki şüphelinin, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. X-ray taramasından geçirilen şüphelilere ait valizlerde yoğunluklar olduğu görüldü. Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

Ele geçirilen ilaçlar incelemeye aldığında içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı.

Yapılan tespitlerde ilaçların şüpheli olan 3 şüpheliye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı..
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