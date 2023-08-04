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Beyaz Gazete
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CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

2019'da olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ve HDP'yi kendi safında görmek isteyen CHP, 2 partinin de ağır talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti kanadı, "Kaç il ve ilçede CHP adayı desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Parti adayı desteklenmeli" anlayışına büründü. HDP kanadının ise liderler düzeyinde bir ittifak teklifi gelmesi halinde Zafer Partisi gibi yazılı mutabakatı şart koşup bunların tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.

Ekleme: 4.08.2023 - 10:53 Güncelleme: 4.08.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor
2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı 'zorunlu' görüyor.

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.

İYİ PARTİ 'TOK SATICI' ROLÜNDE

İki partiden son dönemde sık sık 'Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz' şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde 'el yükseltmeye' yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak aracılığıyla seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.

Bunun yanı sıra İYİ Parti kanadının son dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamaları CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa sebep oldu. Ayrıca İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında 'eşit dağılım' ilkesini şart koştuğu da öne sürüldü.

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimlerinde kaç il ve ilçede CHP'li isimler desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Partili isimlerin desteklenmesi isteniyor.

HDP'DEN 'ZAFER PARTİSİ' TAKTİĞİ

Hem 2019 hem de 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP'ye tam destek veren HDP ise bugünlerde çalkantılı bir süreçten geçiyor.

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Seçimlerde elde edilen başarısız sonuçların ardından yenilenme sürecine giren HDP'nin, yeni bir ittifak ihtimaline yönelik ağır taleplerle masaya oturacağı bildirildi.

CHP'den lider düzeyinde işbirliği talebi gelmesi halinde partinin yazılı mutabakatı şart koşup bunların kamuoyu önünde tek tek açıklanmasını isteyeceği aktarıldı.

CHP'ye 2 yönlü kıskaç! Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Doğu illerinin tamamında aday çıkarması beklenen HDP'nin, batı bölgeler için ise bu ağır şartların kabul edilmesi halinde ittifaka dahil olabileceği kulislere yansıdı.


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