CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler

Muhalefet, koalisyon masasının etrafında toplandı… Daha hiçbir kararda anlaşmaya varamayan 8 parti, Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır yenilgi aldı. Hiçbiri 'Neden yenildik?' diye bir kez bile sormadı…Birleşerek kazanacaklarını iddia edenler, yenilginin ardından birbirine düşüp kavgaya başladı.Tepkilerin merkezinde ise CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen ve 13 yılda tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.Tepkileri duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimde alınan sonucu 'başarı' olarak yorumladı. Seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yaptığı ortaya çıktı.Yalnızca ikili arasında gerçekleşen protokolde, Kılıçdaroğlu'nun 3 bakanlığı Ümit Özdağ'a verdiği anlaşılınca ortalık karıştı. Koalisyon ortakları bile Kılıçdaroğlu'na karşı tavır aldı. Yerel seçim öncesinde koalisyondan eser kalmadı…Gizli protokolün açığa çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran CHP'li isimler bile genel başkanı hedef aldı.Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP'yi hedef aldıPartinin seçmenden gittikçe uzaklaştığını söyleyen Saymaz, CHP'nin özellikle depremin vurduğu Hatay'da kötü bir sınav verdiğini açıkladı. 'Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok ya şehirde. CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler' ifadesini kullandı.CHP'nin Eskişehir'de de oy kaybedeceğini dile getiren İsmail Saymaz, CHP'li belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 86 yaşında olduğunu vurguladı. 'Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor' açıklamasını yaptı.