  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8’li kaolisyon dağıldı. Tepkilerin merkezinde ise ortaklarından habersiz gizli protokol imzaladığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yerel seçimlerde ittifak kurmanın zorlaşması nedeniyle CHP’yi büyükşehirleri kaybetme korkusu sardı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz bile partinin belediye başkanlarını hedef aldı. CHP’nin özellikle Hatay’da kötü bir sınav verdiğini vurguladı. “Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler” çıkışı yaptı…

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Ekleme: 4.08.2023 - 10:04 Güncelleme: 4.08.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Muhalefet, koalisyon masasının etrafında toplandı… Daha hiçbir kararda anlaşmaya varamayan 8 parti, Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.

Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır yenilgi aldı. Hiçbiri 'Neden yenildik?' diye bir kez bile sormadı…

Birleşerek kazanacaklarını iddia edenler, yenilginin ardından birbirine düşüp kavgaya başladı.

Tepkilerin merkezinde ise CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen ve 13 yılda tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

Tepkileri duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimde alınan sonucu 'başarı' olarak yorumladı. Seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yaptığı ortaya çıktı.

Yalnızca ikili arasında gerçekleşen protokolde, Kılıçdaroğlu'nun 3 bakanlığı Ümit Özdağ'a verdiği anlaşılınca ortalık karıştı. Koalisyon ortakları bile Kılıçdaroğlu'na karşı tavır aldı. Yerel seçim öncesinde koalisyondan eser kalmadı…

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler

Gizli protokolün açığa çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran CHP'li isimler bile genel başkanı hedef aldı.

Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP'yi hedef aldı

'KÖTÜ BİR SINAV VERDİLER'

Partinin seçmenden gittikçe uzaklaştığını söyleyen Saymaz, CHP'nin özellikle depremin vurduğu Hatay'da kötü bir sınav verdiğini açıkladı. 'Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok ya şehirde. CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler' ifadesini kullandı.

ESKİŞEHİR'İ DE KAYBEDECEKLER
CHP'nin Eskişehir'de de oy kaybedeceğini dile getiren İsmail Saymaz, CHP'li belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 86 yaşında olduğunu vurguladı. 'Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor' açıklamasını yaptı.



PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor