Bodrum'da ana isale hattı yine patladı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'a tatile giden vatandaşlar, sıcak havalarda susuz kalmayı da göze almalı...Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahalleden suların kesilmesine dair şikayetler geliyor.Bu durumdan bunalan Bodrumlular, şimdi ise ana isale hattının patlamasıyla mücadele ediyor.Çalışmalar konusunda yetersiz kalan ve Bodrumluları zor durumda bırakan belediye ise cadde ve sokakları da göle çevirdi.Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.