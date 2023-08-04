Bodrum'da ana isale hattı yine patladı! Cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum Atatürk Bulvarı'nda daha önce defalarca patlayan ana isale hattı, bir kez daha patladı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.
Bodrum'a tatile giden vatandaşlar, sıcak havalarda susuz kalmayı da göze almalı...
Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahalleden suların kesilmesine dair şikayetler geliyor.
Bu durumdan bunalan Bodrumlular, şimdi ise ana isale hattının patlamasıyla mücadele ediyor.
Çalışmalar konusunda yetersiz kalan ve Bodrumluları zor durumda bırakan belediye ise cadde ve sokakları da göle çevirdi.
Asfalt parçalandı, araçlar güçlükle ilerledi
Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.
Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.
Bazı mahallelerde su kesintisi
Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.