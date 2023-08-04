Başkan Erdoğan Eyyam-ı Bahur sıcaklarında kendisini takip eden basın mensuplarına dondurma ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha sonra Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle zor şartlarda çalışan basın mensuplarına dondurma ikram etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.Erdoğan yine Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kıldı.Başkan Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan açıklamalarının ardından Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle zor şartlarda çalışan basın mensuplarına dondurma ikram etti.Kendisine teşekkür eden basın mensuplarına ekip arkadaşlarını hatırlatan Erdoğan, "Bu havada iyi gider, kameramanları unutmayın" dedi.