Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: En ideal adayla seçimden zaferle çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya; "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlere başladı. Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.



PUTİN'İN ZİYARETİ AĞUSTOSTA



Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. bu çerçevede ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşir.



TAHILI FAKİR ÜLKELERE TAŞIYACAĞIZ



Rusya ile aynı çizgideyiz. Tarım kor gelecek tahılların una çevrilmesi ve bunların fakir ülkelere naklini yapacağız. Şu anda bile biz bakanlığımızı olarak bu adımları atmaya yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın yaptığı iş iyi değil. Geçmişteki yaptığı uygulamalar bütün bular dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. hele ki bunu Afrikalılar biliyor. Altın sevki durdurulmuş durumda. yapılan ülkelere zulmün karşılığıdır



DEVAMI GELECEK



Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir.