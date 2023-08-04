Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte siber suçlarla mücadelede son 2 aylık bilanço
Siber suçlarla mücadele kapsamında devam eden operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2 ayın bilançosunu paylaştı.
SON 60 GÜNDE; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam: 168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.
X Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı:
113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda
219 kişi tutuklandı.
X Çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı
55 operasyon düzenlendi.
Bu operasyonlarda
17 kişi tutuklandı.
SANAL DEVRİYELERİMİZ,
10.722 suç unsuru paylaşım tespit etti.
Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu:
661.537.263 TL para ve malvarlığına el konuldu.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır.