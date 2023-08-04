Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte siber suçlarla mücadelede son 2 aylık bilanço

SON 60 GÜNDE; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam: 168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.X Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı:113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda219 kişi tutuklandı.X Çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı55 operasyon düzenlendi.Bu operasyonlarda17 kişi tutuklandı.10.722 suç unsuru paylaşım tespit etti.Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu:661.537.263 TL para ve malvarlığına el konuldu.Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır.