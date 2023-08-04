Antalya’da korkunç olay: Ayrı yaşadığı eşini görmeye gitti tetiği çekti…

Kan donduran olay Antalya'da Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre; sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Düloğlu (48) iddiaya göre kısa bir süre önce ayrı yaşadığı direksiyon öğretmeni eşini görmek için motosikletiyle adrese gitti.2 çocuk babası adam burada bir süre durduktan sonra yanında getirdiği tabanca ile göğsüne ateşledi.Adamın yerde hareketsiz olarak yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü.Genci yakınları güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.Olayın gerçekleştiği yerde apartmanda oturan ve balkona çıkan iki kadın ise yerde cesedi görünce büyük korku yaşadı. Cenaze polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.