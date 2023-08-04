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Ankara'da veterinere saldıran grubun cins kedi üretimi yaptığı ortaya çıktı

Ankara'da kedisinin ölümü nedeniyle suçladığı veterinere saldıran A.K. ve arkadaşlarının evlerinde çok sayıda cins kedi olduğu ve üretim yaptıkları ortaya çıkarken, söz konusu kedinin de doğum sonrası hastalandığı belirtildi.

Ekleme: 4.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 4.08.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da veterinere saldıran grubun cins kedi üretimi yaptığı ortaya çıktıAnkara'nın Çankaya ilçesinde A.K., erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı, enfeksiyon kaptığı için Ceren Eroğlu'nun veteriner kliniğine götürdü.

Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü.

A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı.

A.K., Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak darbetti. Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K.'nin Eroğlu'nu tokatlayıp, darbetbesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu.

Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Önce tokat attı sonra darbetti
Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi.

Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, "Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı.

Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı" dedi.

Evde cins kedi üretimi
Diğer yandan klinik çalışanı saldırganlar ve olay hakkında bilgi verdi.

Ölen kedinin scotish cinsi bir dişi olduğunu söyleyen çalışan, kedinin doğum sonrası halsizlik, iştah kaybı ve göz burun akıntısı olduğunu söyledi.

Klinik çalışanı, saldırganların daha önce de benzer cins kedileri tedaviye getirdiğini, evlerinde de yeni doğan yavrular ve başka cins hayvanların olduğunu belirtti.
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