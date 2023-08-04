Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerini yaşıyor. Özellikle ülkenin güney kıyıları sıcaklıktan kavruluyor. Akdeniz'de geçen hafta ortalama yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,4 dereceye ulaştığı açıklandı.Tüm zamanların rekoru olarak gösterilen bu ölçüme yönelik TÜDAV ve European Greens uyarıda bulundu. Geçen hafta yapılan ölçümlere ilişkin TÜDAV'dan yapılan açıklamada, “Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığı daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28,4 dereceye çıktı. Bu durum, deniz yaşamını ciddi şekilde etkileyerek türlerin yok olmasına potansiyel olarak yol açabilir' denildi. European Greens'den yapılan açıklamada ise “Bunun deniz yaşamı üzerinde önemli bir etkisi olacak ve türlerin kaybına yol açacaktır. Denizlerimizi ve okyanuslarımızı korumalıyız ve deniz biyoçeşitliliğini korumalıyız' ifadeleri kullandı.TÜDAV Genel Sekreteri Dr. Sibel Sezer, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve etkilenecek sıcak noktalardan biri olduğunu belirterek, “Akdeniz havzasında da Doğu Akdeniz en kırılgan niteliğe sahip. Dolayısıyla bunların hepsi ciddi risk, bu ısı artışı bize senaryolarda da gösterilen bir olaydı. Bunlara şaşırmıyoruz, her sene gittikçe bu rekor daha da kırılabilir' dedi.