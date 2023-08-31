Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

Yunanistan'da 30 Ağustos hazımsızlığı yaşanıyor. NATO'nun 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' paylaşımı ile adeta küplere binen Yunanistan'ın skandal bir girişimde bulunmaya hazırlandığını yazan Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını küstah ifadeler ile okuyucularına aktardı.NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) dün 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' notuyla kutladı. Bu paylaşım Yunanistan'da krize neden oldu.Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bir takım adımlar attığını belirtti. Kathimerini konuya ilişkin haberinde, Yunan Dışişleri Bakanlığı 'NATO'nun Türkiye'nin Yunanistan'a karşı kazandığı zaferi kutlamasının kabul edilemez bir durum oluğunu belirtti' ifadelerini kullandı.2022'de de aynı olayın yaşandığını belirten gazete, paylaşımın Rum tarafının tepkisine neden olduğunu ve kaldırıldığını hatırlattı.iefimerida ise Yunan Ordusu'nun Küçük Asya Cephesi'nde yenilgiye uğramasına neden olan Zafer Bayramı'nın NATO tarafından kutlanılmasının kabul edilemez olduğunu yazarken Yunan makamların konuya ilişkin harekete geçtiğini ifade etti.BUNUNLA DA BİTMEDİYunanistan'ın 30 Ağustos hazımsızlığı bununla da bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkına dönen Yunan basını, skandal ifadeler kullandı.1Ağustosun, Anadolu'daki son devlet Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan büyük bir zaferin yıl dönümüyle kapatıldığını dile getiren Başkan Erdoğan, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği 'hücum' emriyle ordunun Büyük Taarruzu başlattığını hatırlatmıştı.Başkan Erdoğan, düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordunun, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek İzmir yolunu açtığını belirtti.Büyük Taarruz'un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayraklarının dalgalandığını ifade eden Başkan Erdoğan, böylece ebedi vatan Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verilen savaşın kazanıldığını kaydetti.HADDİNİ AŞAN SÖZLERBu sözler Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan Kathimerini Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının provokatif olduğunu öne sürdü. 'Küstah Erdoğan: Yunanlılar İzmir'i yerle bir etti, yaktı' şeklinde slandal bir manşet attı.Yunanistan'ın 30 Ağustos hazımsızlığı bununla da bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkına dönen Yunan basını, skandal ifadeler kullandı.