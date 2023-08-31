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Beyaz Gazete
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Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) da sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye'yi kutladı. Geçtiğimiz yıl bu duruma itiraz edip paylaşımı sildiren Yunanistan'ın ise yine benzer bir girişim içerisinde olduğu öğrenildi. Öte yandan Yunan basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zaferi ile ilgili sözlerini skandal ifadeler ile okuyucularına aktardı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...
Ekleme: 31.08.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...
Yunanistan'da 30 Ağustos hazımsızlığı yaşanıyor. NATO'nun 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' paylaşımı ile adeta küplere binen Yunanistan'ın skandal bir girişimde bulunmaya hazırlandığını yazan Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını küstah ifadeler ile okuyucularına aktardı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) dün 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' notuyla kutladı. Bu paylaşım Yunanistan'da krize neden oldu.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bir takım adımlar attığını belirtti. Kathimerini konuya ilişkin haberinde, Yunan Dışişleri Bakanlığı 'NATO'nun Türkiye'nin Yunanistan'a karşı kazandığı zaferi kutlamasının kabul edilemez bir durum oluğunu belirtti' ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

2022'de de aynı olayın yaşandığını belirten gazete, paylaşımın Rum tarafının tepkisine neden olduğunu ve kaldırıldığını hatırlattı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

iefimerida ise Yunan Ordusu'nun Küçük Asya Cephesi'nde yenilgiye uğramasına neden olan Zafer Bayramı'nın NATO tarafından kutlanılmasının kabul edilemez olduğunu yazarken Yunan makamların konuya ilişkin harekete geçtiğini ifade etti.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

BUNUNLA DA BİTMEDİ

Yunanistan'ın 30 Ağustos hazımsızlığı bununla da bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkına dönen Yunan basını, skandal ifadeler kullandı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

1Ağustosun, Anadolu'daki son devlet Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan büyük bir zaferin yıl dönümüyle kapatıldığını dile getiren Başkan Erdoğan, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği 'hücum' emriyle ordunun Büyük Taarruzu başlattığını hatırlatmıştı.

Başkan Erdoğan, düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordunun, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek İzmir yolunu açtığını belirtti.

Büyük Taarruz'un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayraklarının dalgalandığını ifade eden Başkan Erdoğan, böylece ebedi vatan Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verilen savaşın kazanıldığını kaydetti.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Bu sözler Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan Kathimerini Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının provokatif olduğunu öne sürdü. 'Küstah Erdoğan: Yunanlılar İzmir'i yerle bir etti, yaktı' şeklinde slandal bir manşet attı.

Yunanistan’da 30 Ağustos hazımsızlığı: NATO'nun paylaşımı kriz çıkardı! Skandal Başkan Erdoğan sözleri...

Yunanistan'ın 30 Ağustos hazımsızlığı bununla da bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkına dönen Yunan basını, skandal ifadeler kullandı.


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