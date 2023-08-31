Yer Adana: Mangalda dehşet! Ailesini katledip intihar etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Y. (29), mangal yaptıkları sırada tartıştığı ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini silahla vurup, intihar etti. Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Y., ve 6 yaşındaki yeğeni Yağmur Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Y. ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte kan donduran olayın detayları...

Adana'daki olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu müptelası olan Burak Y. (29), ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. (6) ile birlikte mangal yapıp yemek yemeye başladı.Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ailesini kurşun yağmuruna tuttu.Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. daha sonra kendisini de tabancayla başından vurdu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Durumu ağır olan 6 yaşındaki Yağmur Y. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün ikindi vakti hayatını kaybetti.Olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.