Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı ve kura torbaları da belli oldu. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı ve kura torbaları da belli oldu.Kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek ve gruplar belirlenecek.Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek ve rakipleri ilk 3 torbadan çıkacak.32 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkı elde eden takımlar ve bulundukları torbalar şu şekilde:1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, Porto, Arsenal3. TORBA: Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, Milan, Braga, PSV Eindhoven, Lazio, Crvena Zvezda, Kopenhag4. TORBA: Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, RC LensŞampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak 12-13 Aralık'ta sona erecek.Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Geçen sezon Manchester City'nin kupayı kaldırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.