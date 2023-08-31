Osman Gökçek TEKNOFEST’ten Kılıçdaroğlu’na seslendi! “Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez”

Ankara 2. Bölge'den milletvekili olan Osman Gökçek, Ankara'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te katıldı. Gökçek, TEKNOFEST'ten Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında “Kemal Kılıçdaroğlu seni Ankara'da yapılmakta olan TEKNOFEST'e bekliyoruz” yazılı video post paylaştı.Osman Gökçek, videolu postunda Kılıçdaroğlu'na “PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez. Bak millet sana neler diyecek.” dedi.