Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 35°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 33°CParçalı bulutluMERSİN 33°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 34°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 31°CAz bulutluKASTAMONU 35°CAz bulutluSİNOP 30°CAz bulutluZONGULDAK 28°CAz bulutluAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 38°CAz bulutluSAMSUN 31°CAz bulutluTOKAT 37°CAz bulutluTRABZON 31°CAz bulutluParçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA 36°CAz bulutluVAN 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 38°CAz bulutlu ve açık