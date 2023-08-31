Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti

İstanbul'un en işlek toplu ulaşım araçlarından olan İddiaya göre bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bu sırada ise yaşananlara tanık olan bir genç, başörtüsünü çıkartmaya çalışan kadına çok sert tepki gösterdi.YOLCULARDAN TEPKİ GECİKMEDİGenç, başörtüyü çıkarmaya çalışan kadına 'Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?' diyerek tepki gösterdi.Bu tepki üzerine kadın ise 'Kolunu kırarım' şeklinde yanıt verdiği görüldü.SORUŞTURMA BAŞLATILDIOlayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Yanındaki kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddia edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılık, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.