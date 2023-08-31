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Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti

Marmaray'da iddiaya göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, başörtüyü çıkarmaya çalışan şahsın kimliğinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti
Ekleme: 31.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti
İstanbul'un en işlek toplu ulaşım araçlarından olan İddiaya göre bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bu sırada ise yaşananlara tanık olan bir genç, başörtüsünü çıkartmaya çalışan kadına çok sert tepki gösterdi.

YOLCULARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Genç, başörtüyü çıkarmaya çalışan kadına 'Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?' diyerek tepki gösterdi.

Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti

Bu tepki üzerine kadın ise 'Kolunu kırarım' şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı! Savcılık harekete geçti

Yanındaki kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddia edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

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