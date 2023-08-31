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Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

Bartın’ın Ulus ilçesindeki dere yatağında bulunan ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı, kökleriyle yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kayayı askıda tutuyor. Sel sonrası ortaya çıkan ilginç görüntü, görenleri hayrete düşürüyor.

Ekleme: 31.08.2023 - 14:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi
Batı Karadeniz bölgesinde 2 gün yoğun süren yağışların ardından dere yataklarındaki taşkınların ardından Bartın'ın Ulus ilçesi Hasanören Köyü Değirmenaltı mevkisinde ise doğal görüntüler ortaya çıktı.

Görenlerin ilgisini çeken görüntüde dere yatağında bulunan ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı, kökleriyle yaklaşık 2 tonluk kayayı askıda tutuyor.

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

Bir kartalın avını pençelerinin arasına sarması gibi kökleriyle kayayı sarmalayan çınar ağacının bu görüntüsü görenleri hayrete düşürüyor.

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

Selle birlikte 300 yıllık çınar ağacının köklerinin dışarıya çıktığını ve 2 tonluk kayayı sarmaladığı görüntünün ortaya çıktığını anlatan köy sakinlerinden Aydın Saraç, 'Son yağmurlarda selin yaptığı tahribatı görüyorsunuz. Bir taşın üzerindeki bizim kavlak ağacı dediğimiz asıl adı Çınar olan ağacın köklerinin nasıl dışarıya çıktığını görüyoruz. Daha önceden kayanın üzerinde biten ağaç orada yetişip büyürken toprak altındaki kayayı nasıl sarmaladığını, beraber yaşadığını anlayabiliyoruz. Aslında bir taşla ağacın ortak bir yaşamı ortak yaşayabildiklerinin bir kanıtı.'

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

'Selle birlikte toprak kaysa bile ağacın kökleri, sarmaladığı kayayı tutmaya devam ediyor. Bu ağacın yaklaşık 200-300 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Taşta bir metreye 2 metre gibi boyutlarında. Yaklaşık 1 metre de yüksekliği var. Yaklaşık 2 veya 3 ton ağırlığında vardır. Bu sel bunların ikisini ortaya çıkarmış. Her yerde rastlanamayacak ilginç bir görüntü. Fasulyelere sırık yapmaya geldiğim zaman bu ilginç görüntü ile karşılaştım. Hemen fotoğrafladım' diye konuştu.

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi
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