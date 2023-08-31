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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu kişi, yakalandı.

Ekleme: 31.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de FETÖ hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kişinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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