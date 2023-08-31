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İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İstanbul Ataköy'de önceki akşam S.C. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Minik kızın bakıcısını darp edip elinden alarak kaçan 3 şüpheli, henüz parayı isteyemeden 7 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla Kağıthane'de saklandıkları evde yakalandı.

Ekleme: 31.08.2023 - 14:23 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdıİstanbul Bakırköy'e bağlı Ataköy'de önceki gün akşam saat 19.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ataköy 5. Kısım çarşı mevkiinde bakıcısı tarafından anne ve babasının sahibi olduğu ve bulunduğu kafeye götürülen 3 yaşındaki Su Ç., fidyeciler tarafından bakıcısı dövülüp elinden alınarak kaçırıldı.

İddiaya göre anne B.C. çocuğuyla kafede bir süre vakit geçirdikten sonra bakıcısı Ruqsat J. ile eve gönderdi. Bir süre sonra telefonla arayan bakıcı beni dövüp kızı kaçırdılar dedi.

Anne B.C. ve baba O. C., gözyaşları içerisinde soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalara başladı. Bakıcı Ruqsat J. ifadesinde maskeli bir adam geldi kafama sert bir cisimle vurdu çocuğu kucağımdan alıp kaçırdı dedi.

İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

OPERASYONLA YAKALANDILAR
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri küçük kızı kurtarmak için tam bir seferberlik başlattı. 9 ayrı adrese baskın yapan ekipler süphelileri operasyonla Kağıthane'de bir evde yakaladı.

3 Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan S. bebek de polis kontrolünde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ettirildi.

İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan S. bebek ailesine teslim edildi.

Acılı anne ve baba evlatlarına kısa süre içerisinde kavuşurken şüpheli şahısların Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

Öte yandan konuyla ilgili gözaltına alınan Cevher K. amcasının oğlu Osman K. ve arkadaşları Mustafa B.'nin çocuğu fidye için kaçırdıkları ortaya çıktı.

Ailenin kafesinin karşısında bir börekçi sahibi olduğunu söyleyen Cevher K. borçlarım vardı çocuğu fidye için kaçırdım dediği öne sürüldü. Gasp Büro Amirliği yeleği giyen küçük kız polis abilerine teşekkür etti.


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