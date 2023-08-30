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İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

Son dakika haberleri: Türkiye ile İsrail arasında atılmaya başlanan diplomatik adımların yankıları sürerken İsrail medyasında yer alan bir iddia çok konuşuldu. Türkiye'nin son yıllarda edindiği konumu sonrası çevre ülkelerle işbirliği giderek artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye dikkat çeken bir teklifle geleceğine ilişkin haberler ülke medyasında gündeme oturdu.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!
Ekleme: 30.08.2023 - 17:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!
Türkiye son yıllarda giderek artırdığı gücü ve diplomatik başarılarıyla küresel çapta kendinden söz ettiriyor. Rusya Ukrayna savaşında başarıyla yürüttüğü barış diplomasisi ile arabuluculuk rolünü yürütmesi, enerji alanındaki etkinliğini de beraberinde getirdi.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

NATO Zirvesi'ndeki hamleleriyle de birçok alanda güçlü bir pozisyona yerleşen Türkiye'ye ilişkin çarpıcı bir haber ise bu kez İsrail basınından geldi. Geçtiğimiz ay Türkiye ziyaretinde bulunmak isteyen ancak sağlık sorunları nedeniyle ziyaretini erteleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'nin isteği doğrultusunda harekete geçtiği öne sürüldü.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

ÇARPICI TÜRKİYE PLANI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye-İsrail arasında dikkat çekici bir plan olduğu söyleniyor. Buna göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin çeşitli bakanlıklarından oluşturulan profesyonel bir çalışma grubuna İsrail'in mevcut doğalgaz ihracatı için alternatifler üzerinde çalışmaya başlaması talimatını verdi.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

'TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ OLACAK'

Doğalgaz ihracatı üzerine çalışan grubun üzerinde durduğu en büyük seçeneğin ise Türkiye ile yapılacak bir doğalgaz anlaşması olduğu gündeme geldi. İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'dan Türkiye'ye deniz altından bir boru hattının uzatılması olduğu planına yer veren ülke basını, bunun Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek olduğunu dile getirdi.

Planların arasında, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sözünü ettiği gibi bir iş birliği projesi yer alıyor. Buna göre İsrail'in Leviathan sahasından çıkan doğalgazı Türkiye'ye, ardından da Rus boru hattına bağımlılığın azaltılması amacıyla güney Avrupa ülkelerine yönlendirmesi bekleniyor.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İŞ BİRLİĞİ'

Boru hattı projesinin, Türkiye-Avrupa ana boru hattını, İsrail'deki ve Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu bölgelerdeki doğalgaz rezervlerine bağlamayı amaçladığı belirtildi. Toplantıda İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin yanı sıra doğalgaz ihracatlarını iki katına çıkarmalarına müsaade edilmesi için ısrarla çaba gösteren doğalgaz kuyusunun sahibi şirketlerin temsilcilerinin de katıldığı söylendi.

Ülke basını, önümüzdeki haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Netanyahu'nun bu konuyu gündeme getirmesinin beklendiğine de yer verdi. Masada yer alan planın, 'Türkiye'nin istediği gibi olacağına' değinen ülke basını, bunun Türkiye ile İsrail arasında eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği projesi olduğuna da vurgu yaptı.

İsrail medyasında çarpıcı iddia: Türkiye’nin istediği gibi olacak!

'EN SAĞLIKLI PROJE'

Başkan Erdoğan, Netanyahu'nun temmuzda yapılması planlanan Türkiye ziyareti öncesinde, 'Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak' ifadelerini kullanmıştı.
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