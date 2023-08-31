İngiltere çöktü! Krizlerle boğuşan ülkede şimdi de 'hava' kaosu yaşanıyor

Bu yıl sağlıktan ulaşıma birçok alanda kriz yaşayan İngiltere şimdi de havayolu ulaşımını felç eden sorunlarla boğuşuyor. Geçtiğimiz pazartesi günü hava trafik kontrolü sisteminde yaşanan arıza nedeniyle hava sahası uçuşlara kapatılmıştı. En az 281 uçuşun iptal edilmesine neden olan kriz devam ediyor. Söz konusu kriz ülkeye geliş ve dönüş uçuşlarını etkilediği için çok sayıda ülke vatandaşı da krizden nasibini almış durumda. Avrupa genelinde havalimanlarında mahsur kalan 200 bin yolcu evlerine dönmek için bekliyor. Binlerce yolcu hâlâ ne zaman evlerine döneceklerini öğrenemedi.HAMAMBÖCEKLERİYLE UYUDULARÜç gündür havaalanında zor şartlar altında ihtiyaçlarını gidermeye çalışan binlerce kişinin öfkesi ise büyüyor. Binlerce lira ödeyen ancak mağdur olan yüzlerce yolcu, derme çatma yataklarda uyumaya çalışıyor. Havalimanlarından yansıyan görüntülerde, insanların yere serdiği şiltelerde uyuduğu çalıştığı görüldü.Bazı yolcular kaderlerine terk edilmekten şikâyetçi. Bazıları hamamböceği ile çevrili soğuk havaalanı katlarında yiyecek ya da su olmadan uyumaya zorlandı. Yolcuların ilaçları tükeniyor, düğün planları riske giriyor, hastane randevuları kaçıyor, okula veya işe geri dönmek için zamanında evde olmama riski yaşıyor.'ULUSLARARASI UTANÇ'Havayolu şirketleri büyük mağduriyet yaşayan yolcuların ihtiyaçlarını karşılamıyor. 'Olağanüstü koşullar' nedeniyle ek tazminat bile alması gerekirken yolculara hiçbir açıklama yapmayan havayolu şirketleri yasaları göz ardı etmekle suçlanıyor. 'Bir uçuş planı tüm sistemi bozdu' diyen seyahat danışmanı Paul Charles, 'Tüm hava trafik sistemimizin bu yüzden çökmesi uluslararası bir utançtır' ifadeleri ile durumun vahametini dile getirdi.Öte yandan uçuşların hafta sonuna kadar başlamayacağı belirtiliyor. İngiliz basını ise krize rağmen Hava Trafik Kontrolü Patronu Martin Rolfe'nin maaşını ikiye katladığına dikkat çekti. İngiliz hükümeti ve Ulusal Hava Trafik Hizmetleri, siber saldırı ihtimali olmadığını söylemiş ve yaşanan bu büyük kaosa bir Fransız havayolu şirketinin uçuş planını yanlış girmesinden kaynaklandığına yönelik iddiaları reddetmemişti.