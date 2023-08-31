İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan siteleri ile ilgili yönetmelik değişikliğine göre bundan sonra emlakçıların mülk sahiplerinin bilgisi ve imzası olmadan, yetki almadan ilan yayınlama imkanı olmayacak. Kanuna uymayanlara büyük para cezası verilecek.Mülk sahiplerinin bilgisi ve imzası olmadan, emlakçıların yetki almadan ilan yayınlama devri sona eriyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ilan girişlerinde mal sahibinin emlakçılara verdiği yetki belgesi ile ilanın gerçekten o kişiye ait olduğunu ispatlaması gerekecek.Yani mal sahiplerinden sözleşme alınması ve tüm bilgilerin eksiksiz, doğru girilmesi gerekecek. Uymayanlar hakkında yasalar gereği 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası uygulanacak. Yürürlüğe girmesi için 2 ay süre verilirken, Samsun Emlakçılar Odası tarafından üyelerine mağduriyet yaşanmaması için portföylerindeki tüm ilanlardaki yetki belgelerinin tamamlanması istendi.Yeni yönetmelik hakkında açıklama yapan Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, 'Sözleşme ile ilgili yıllardır bir beklentimiz vardı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu hem devlet hem vatandaş hem de emlakçıların menfaatine oldu. Artık yönetmelik çerçevesinde sözleşme yapmadan ilan verilemiyor. Bu andan itibaren 2 ay müddet verildi. 2 ay içerisinde emlakçı ve mülk sahiplerinin eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Yoksa 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası mevcut. Bundan sonra emlakçılar sözleşme yapmadığı vatandaşın hiçbir gayrimenkulünü satamayacak. Ayrıca vatandaşlar da sadece 1 emlakçıyla sözleşme yapabilecek. Aynı gayrimenkulü birkaç emlakçıya veremez. Satış olmazsa 3 ay sonra başka emlakçıyla sözleşme imzalayabilir. Biz bu durumu olumlu karşılıyoruz' dedi.Emlakçılar yapılan satış yetkisi sözleşmesinden gayrimenkulün satış fiyatından yüzde 2 ev sahibi, yüzde 2 yeni ev sahibi + KDV alıyor. Kiralamalarda ise kiralanan evin 1 aylık ücreti emlakçılık bedeli olarak emlakçıya veriliyor.