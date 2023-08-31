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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) dört aracın karıştığı zincirleme kazada ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Ekleme: 31.08.2023 - 09:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar varKaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) Ankara istikametinde meydana geldi.

Dört aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Kazada ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


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