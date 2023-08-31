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Dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde: Rus tarafının hazırladığı planın merkezinde Türkiye var

Tahıl krizinde dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesine odaklanmışken daha önce tahıl girişiminin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Rus planı ise resmiyet kazandı. Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu. Planın kritik zirvede resmiyet kazanabileceği de dile getiriliyor.

Dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde: Rus tarafının hazırladığı planın merkezinde Türkiye var
Ekleme: 31.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde: Rus tarafının hazırladığı planın merkezinde Türkiye var
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması ise milyonlarca insanın temel gıdaya erişimine darbe vurdu.

Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının yeniden devreye girebilmesi için masada pek çok plan var.

ABD merkezli Wall Street Journal'ın Washington'ın alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazmasının ardından Rusya'nın planı da sızmıştı.
Rusya'nın da kendi alternatif planını oluşturduğu ve bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiği de sıkça dile getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.

Planın merkezinde Türkiye var
Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu.

Aynı açıklamada Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın yapacakları görüşmede konuyu masaya yatıracakları bilgisine de yer verildi.

Bakan Fidan Moskova'ya gidiyor
Açıklamanın Bakan Fidan'ın Moskova ziyaretinden saatler önce yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dışişleri Bakanlığı Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin dün resmi sitesi üzerinden bir açıklama yayınlamış ve şu ifadelere yer vermişti;

'Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.'

Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde
Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Erdoğan - Putin zirvesinde ise bu planın resmiyet kazanabileceği dile getiriliyor.

Ankara ve Moskova görüşmenin yapılacağını teyit etmiş durumda. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.
ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin 8 Eylül'de Rusya'da yapılabileceğini bildirmiş, Londra merkezli Middle East Eye ise görüşmenin 4 Eylül'de yapılacağını yazmıştı.
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