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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova’da Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Ekleme: 31.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova’da Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına başladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Ukrayna'daki son durum, tahıl anlaşmasının uzatılması ve anlaşmaya alternatif seçeneklerin tartışılacağı görüşmede, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleştireceği görüşme de ele alınacak.

Bugün Moskova'da temaslarına başlayan Bakan Fidan, yarın programını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.

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