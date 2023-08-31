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Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, 4 ünitede de çalışmalar kesintisiz sürerken, depreme dayanıklılık için adımlar atılıyor. 296 Türk Akkuyu'da çalışmaya başlarken, yapı malzemelerinin çoğu da Türk üretimi...

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru
Ekleme: 31.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesinde inşaat çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, depreme dayanıklılık konusunda da önemli adımlar atılıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Akkuyu NGS'de devam eden çalışmalara yönelik bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

4 ÜNİTEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Romanets, eşzamanlı olarak dört güç ünitesinde de kesintisiz çalışmayı sürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: 'İlk güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının tamamlanmasına yaklaştığımızı ve yıl sonuna kadar devreye alma operasyonları aşamasına geçmeyi planladığımızı belirtmeliyim.

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

Bu yıl ikinci ünitede buhar jeneratörleri, sirkülasyon pompaları ve reaktör binasının diğer ekipmanları gibi ana işletme ekipmanlarının montajına başlayacağız. Üçüncü ünitede ise reaktör binasının çevre duvarları ve muhafaza alanının yanı sıra ana binaların dış ve iç duvarlarının inşaatına devam ediyoruz.

Dördüncü ünitede reaktör bölmesinin temel döşemesinin betonlanmasını tamamladık, nükleer ve türbin adalarının binaları için prefabrik yapıları inşa ediyoruz. Bu yıl bir kor tutucu monte etmeyi ve reaktör binası korumasının ilk kademesini kurmayı planlıyoruz.'

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

DEPREME DAYANIKLI

Projenin bu yılki en önemli başarısının ilk parti nükleer yakıtın teslim edilmesi olduğunu anlatan Romanets, Türkiye'nin Rosatom'un desteğiyle nükleer enerjiye sahip bir ülke haline geldiğini ifade etti. Romanets, 'Bu yıl reaktör binasının kutup vincinin yanı sıra türbin odası köprü vincini de devreye alınmasına hazırlanıyoruz.

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

Ayrıca birinci ünitenin reaktör bölmesinde koruma kabının ön germe sisteminin kurulumu devam ediyor. Bunlar, deprem de dahil olmak üzere yapıya ilave dayanıklılık kazandıran, yapının stabilitesini artıran, beton bir kabuğun içine gerilmiş metal kablolardır' dedi.

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

296 TÜRK GÖREV YAPIYOR

Sahada Rus uzmanların yanı sıra Türk uzmanların da büyük bir rol oynadığını belirten Romanets, bugüne kadar 296 Türk vatandaşının eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu'da çalışmaya başladığını anlattı. Şu anda 26 Türk öğrencinin, Akkuyu NGS'ye uzman yetiştirme hedef programı kapsamında Rusya'da eğitimlerine devam ettiğini kaydeden Romanets, 'Yüksek öğrenimin yanı sıra mesleki eğitim konusunda da en az 350 Türk uzmanı yetiştirmek gibi bir görevimiz var' dedi.

Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

TEMİZ ENERJİ KAYNAĞI

Romanets, nükleer enerjinin en temiz enerji kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, 'Nükleer santrallerin işletilmesi neredeyse hiç karbondioksit emisyonuna neden olmaz. Nükleer enerji şu anda dünyanın en önemli düşük karbonlu enerji kaynağıdır; nükleer güç santralleri dünya elektrik üretiminin yüzde 16'sından fazlasını oluşturmaktadır.

Bu anlamda nükleer enerjinin yoğun bir şekilde geliştirilmesi, küresel ısınmayla mücadelenin araçlarından biri olarak değerlendirilebilir' diye konuştu.

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