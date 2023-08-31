CHP'li Ali Mahir Başarır bu sefer de vatandaşı hedef aldı! 'Yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'

CHP'li isimlerin hadsiz çıkışları, provokasyon dolu demeçleri bitmek bilmiyor.Yerel seçimlere kısa bir süre kala Ali Mahir Başarır bir skandala daha imza attı.Daha önce Yalova Belediyesi yolsuzluk ve zimmete para geçirme davası duruşmasında mahkeme heyetinin üzerine yürüyecek kadar hadsiz ve ne yaptığını bilmeyen Başarır bu sefer de vatandaşları hedef aldı.'Bence işte bunları konuşalım, yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'