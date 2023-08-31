Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu.240'ı Türk vatandaşı 12'si de dost ve kardeş ülke vatandaşı olmak üzere toplam 452 öğrencimize diplomamızı vereceğiz.Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz pilot olarak görev yapıyor. Sizler de bugün itibariyle bu büyük aileye iştirak ederek gücümüze güç katıyorsunuz. Savunma sanayisinde son dönemde yaptığımız büyük atılımlar sayesinde eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik. 20 yıl önce yüzde 20 milli savunma olarak yapıya sahiptik. Bugün yüzde 80 oranında yerli ve milli orana sahibiz. .Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz. Artık kendi savaş uçaklarımızı yapabilen bir ülke haline geldik.Kimseye husumet beslemeden kendi ihtiyacımızı karşılama gayreti içerisindeyiz. Elimizdeki birikimi dostlarımızla paylaşmak konusunda asla hasislik göstermiyoruz. Siyasi ve askeri gücümüzle elde ettiğimiz konumumuzu yumuşak güçle de tahkim ettik. Herkesin sömürülecek meta olarak baktığı toplumları biz Allah'ın yarattığı en şerefli mahlukat olarak gördük, görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe Türkiye ile birlikte tüm insanlıkta şefkat ışığıyla karşılaşacaktır. Türkiye Yüzyılı'na sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.Kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini dar alana sığdırmaya çalışanlara cevabı 2 binlik askeri tarihimizle vermek boynumuzun borcudur. Bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu toprakları kendine vatan yapmak, tıpkı 100yıl önce Çanakkale'de bu toprakları vatan olarak tutmak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanını her türlü sinsi tehlikeden korumak için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Çanakkale'den beri tüm zaferlerimizin beri tüm zaferlerimizin mimarı olan Asım'ın Nesli ile bunu başaracağız. Görev süreniz boyunca böyle büyük bir davanın temsilcisi olduğunuza inanıyorum. Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum.Okul ziyaretlerinde ifade ettiğim 4 ilkeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir.