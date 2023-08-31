Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.