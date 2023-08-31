9 yıllık kabus! Evlerini kanalizyon suyu basan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi…

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşa hizmet değil çile getirdi. 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in iş bilmezliği nedeniyle bir mahalleden kanalizasyon suyu eksilmedi…Şaşkına çeviren olayın adresi Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi'ydi. Emek Mahallesi Çakıcıefe Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ESKİ), kanalizasyon sistemindeki tıkanıkları açmak için yaptıkları müdahalelerden sonra evlerine su bastığını iddia etti.Mahalleli, yetersiz müdahaleler yüzünden kirli suyun evlerini ve bodrum katlarını belirli aralıklarla bastığını söyledi. Yaşanan bu sorun karşısında kalıcı bir çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, genellikle aynı problemle karşı karşıya kaldıklarını ve bıktıklarını dile getirdi.Evini pis su basan Mustafa Yazaydın, şikayette bulundukları halde ESKİ'nin sorunu kendi imkanlarınızla çözün dediğini söyledi. 'Bu senede 2 kere 3 kere başımıza geliyor. ESKİ gerekli müracaatlar yapıyoruz, ama daha kötüsü oluyor. Buraya logar açmaya geliyorlar. Ancak açtıkları anda, bastıkları su evlerimizden çıkıyor. Fotoğraflarla, videolarla belirledik. Biz gerekli şeylerimiz de yaptık.Onlar 'Kendi imkanlarınızla çözün' diyorlar. Şimdi bu sokakta bir akıntı bozukluğu var. Boru dar bunun genişlemesi gerekiyor. Akıntının giderilmesi gerekiyor ve bunu yıllardır biz söylüyoruz. Gerekli merciler gelip ilgilenmiyor. Şu köşedeki kot daire buradaki kot daire senede 2 kere 3 kere su basıyor, logar tıkanıyor. Pislikle bir basıyor. Ayrıyeten vidanjör geliyor, açmak için bastığı suyla tekrar iyice su oluyor. 30 santim 40 santim doluyor suyla. Yani evini daha geçen sene değiştirdi. Adam komple koltuk takımı yatak odasını değiştirdi. Bu en az 2 kere oluyor, başımıza geliyor' dedi.Lağım suyundan muzdarip olan Hasan Gökırmak, uzun zamandır bu sokak ve mahallede ikamet ettiğini ve bu sorunun 8 yıldır devam ettiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: 8 yıldan beri burada oturmaktayım. Bir buçuk sene önce ben buranın yöneticisiydim. Dilekçemi kendi ellerimle, kendi ıslak imzamla verdim. Daha hala gelecekler de yapacaklar. Hani böyle bir belediyecilik, böyle bir şey anlayış yok. Bizim vergilerimiz nereye gidiyor anlamıyorumEvi ve garajı kanalizasyon suyundan kirlenen Rıdvan Demir ise ESKİ'ye tepki gösterdi. Şunları söyledi: Yaklaşık 2014 senesinden beri ben bu apartmanda oturuyorum. Apartmanımızın önünde oluşan logar tıkanmasını sonucuyla ESKİ'nin gelip su basması sonucu bizim kottaki dairelerimizden, garajlarımızdan pis suy çıkıyor. Su özellikle dairelerimizin park yerlerini, halılarını kirletiyor. Yani şu anda ben çocuklarımı 2 gündür eve sokmuyorum. Dün akşam benim çocuklarım başka yerde uyudu yattı. Daha önce de aynı sıkıntıyı yaşamıştık.Ben ESKİ'ye kendim müracaat ettim. Dilekçe verdim. Bana dönüş sadece 'bizi ilgilendiren bir şey yok.' Dün ben Odunpazarı Belediyesi zabıtasını, Odunpazarı Mavi Masayı Büyükşehir Mavi Masayı aradım. ESKİ açmayla uğraşıyor. Şu anda yapılacak bir şey yok. Peki, su basan evler ne olacak diyorum, ESKİ açmaya uğraşıyor ya ESKİ açmaya uğraşıyor da tamam dışarıda ESKİ açmaya uğraşıyor, içerideki pislik ne olacak?