Yalova'da kahreden olay: 2 ölü 1'i ağır 3 yaralı!

Kahreden kaza, saat 00.30 sıralarında Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F. Y.'nin kullandığı 77 ER 336 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından bir villanın bahçe duvarına çarptı.İhbarla kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İsmail Efe Sezer (19), Kaan Tokay (18), sürücü Ö.F.Y., E.H.K. (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.Sezer ile Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi; yaralılar da sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.E.H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.