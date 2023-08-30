Su seviyesi 193 metreye ulaştı! Yusufeli Barajı elektrik üretmeye hazırlanıyor

Artvin Çoruh Nehri üzerine yapılan ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.Baraj su seviyesi 193 metreyi aşarken, elektrik üretimi için ise ger sayım başladı.Düzensiz elektrik üretimi olarak adlandırılan test üretiminin kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor.Yıl sonu itibariyle gerçek anlamda elektrik üretmeye başlayacak olan barajda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.