Şehit Buğra Çalgay, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı
Askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, memleketi Çorum'da toprağa verildi.
Türkiye, şehidine ağlıyor...
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Pençe Kilit operasyon bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit oldu.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay için Akşemseddin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehit son yolculuğuna uğurlandı
Törene Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, ailesi, üst düzey askeri ve polis yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.
Şehit Çalgay'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.