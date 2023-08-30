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Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor. Son dönemlerde Ukrayna'dan Moskova ve çevresine yönelik saldırıların sayısının arttığı bilinirken Rusya'dan yapılan son açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde havaalanındaki uçakların alevler içinde kaldığı görüldü…

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…
Ekleme: 30.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…
Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilirken yerel haber ajansları, saldırıda 4 uçağın hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Pskov havaalanına İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, verilen hasarın boyutunu belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Tass Haber Ajansının acil servislere dayandırdığı haberde, Pskov havaalanına yönelik saldırıda 4 İl-76 tipi uçağın hasar gördüğü, bunlardan ikisinin yandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Pskov havaalanı olduğu iddia edilen görüntülerde, alevlerin içinde uçaklar yer alıyor.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'NIN İHA'LARLA SALDIRI GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Ukrayna'ya ait 3 İHA'nın Bryansk bölgesi hava sahasında, bir İHA'nın da Oryol bölgesinde düşürüldüğü aktarılan açıklamada, saat 02.00 sularında Kaluga bölgesi semalarında bir İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, saat 02.30 sıralarında Kiev'in bir İHA saldırısının daha engellendiğine işaret edilerek 'Ukrayna'ya ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından Ryazan bölgesinde yok edildi.' ifadesi kullanıldı.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Saat 03.30 sularında bir İHA'nın Moskova bölgesinin Ruzskiy ilçesinde düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saat 04.00 sıralarında yine Ryazan bölgesinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'ya yönelik İHA saldırısında, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar meydana gelmediğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığın bir diğer açıklamasında, gece saatlerinde Rusya Karadeniz Filosuna ait deniz havacılık uçağıyla Karadeniz'de 50 kadar Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerinden oluşan çıkarma gruplarının bulunduğu 4 hızlı askeri botun imha edildiği iddia edildi.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

UKRAYNA: RUSYA, KİEV'E İHA VE FÜZELER KULLANARAK YOĞUN SALDIRI DÜZENLEDİ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirterek 'Kiev, ilkbahardan bu yana böylesine güçlü bir saldırı yaşamamıştı. Düşman İHA'ları ve füzeleri kullanarak yoğun bir saldırı gerçekleştirdi.' değerlendirmesini yaptı.

Birkaç İHA grubunun Kiev'e farklı yönlerden fırlatıldığına işaret eden Popko, 'Hava savunmamızın imkanları ve araçlarıyla 20'den fazla düşman hedefi imha edildi.' ifadesini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…

Popko, İHA ve füze parçalarının şehrin birkaç bölgesine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti. Füze parçalarının konut dışı binalara düştüğünü ifade eden Popko, parçaların düştüğü yerlerde çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…
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