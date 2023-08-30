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Beyaz Gazete
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Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada koalisyon ortaklarını hedef aldı. "Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık" diyerek yenilginin nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Ardından "Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyerek ittifaka kapılarını kapattı. Ancak sadece 4 gün sonra geri adım attı… Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkartacağız" sözlerini bile yalanladı… "Ortak adaylara kapalı değiliz" ifadesini kullandı. Seçmen ise şu yorumu yaptı: Meral Akşener'in kafası çok karışık!

Ekleme: 30.08.2023 - 13:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, günlerce suskun kaldı. Yaptığı konuşmalarda ise bir dönem aynı masanın etrafında toplandığı 'koalisyon ortaklarını' suçladı. Seçim yenilgisiyle ilgili kendi partisine tek bir eleştiri bile yöneltmeyen Meral Akşener, hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı.

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

'ÖNCE BEN DİYENLERLE...'

'Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık' diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, 'Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Türk Milleti'nden özür diliyorum' ifadesini kullandı.

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

'HİÇBİR İLÇE VE BELDEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ'

Yerel seçimlerde hiçbir ittifakın içerisinde olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener, 'Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız' diyerek ortaklara kapıları kapattı.

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

4 GÜN SONRA KARAR DEĞİŞTİRDİ!

Ancak bu açıklamalarından sadece 4 gün sonra geri adım attı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, partisinden yapılan açıklamaları bile yalanladı…

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

İTTİFAK DEĞİL ORTAK ADAY

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun 'Ankara ve İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarınızla gireceğiz' sözlerini değerlendiren Meral Akşener, ittifak yerine 'ortak aday' çıkışı yaptı.

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

'Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez' ifadesini kullandı.

Meral Akşener’in kafası çok karışık! Kendi partisini bile yalanladı: O anlama gelmez!

Seçmen ise açıklamaları ile kafa karıştıran Meral Akşener'e çağrı yaptı: Ortak aday ile ittifak arasındaki fark nedir?


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