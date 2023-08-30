Mansur Yavaş türbenin suyunu kesti! Skandal harekete tepki yağdı...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandal hareketlerle Ankara'ya hizmet etmemeye devam ediyor...CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamıyor.'Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım' diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu.Son olarak aldığı karar da 'Artık pes' dedirtti...ABB Başkanı Yavaş'ın, Çamlıdere ilçesinde bulunan Ankara'nın manevi mimarlarından Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbesinin tuvalet ve abdesthanelerin suyunu kestiği ortaya çıktı.Türbenin girişine ise Çamlıdere Belediyesi tarafıından bilgilendirme amaçlı olarak; 'Bu alanda bulunan abdesthane, WC ve lavaboların suları Mansur Yavaş'ın ASKİ'si tarafından kesilmiştir' yazılı pankart asıldı.Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamazken CHP'li belediye başkanına şu sözlerle tepki gösterdi;'Müslüman olarak abdest alıp; namaz kılmamız gerekiyor. Tuvaletimiz geldi, sıkıştık. Burada mübareğimizi ziyarete geldik. Ne yapmamız lazım böyle su kesildiği zaman? Hiç olmazsa bir tanker getir; Allah'tan korkmaz adam, vicdansız adam. Ben emekli öğretmenim. Bu böyle olmaz. Ben Çubuk'tan geldim buraya, mübarek yerleri gezelim diye. Su kesildiği zaman bu insanlar ne ile abdest alacak?'Skandal harekete Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.Melih Gökçek yaptığı paylaşımda Yavaş'ın Ankara'ya bedava su vaadini hatırlatırken; Osman Gökçek ise, CHP'li başkana gereken cevabı Ankaralıların vereceğini kaydetti.İşte o paylaşımlar: