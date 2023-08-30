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Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuştu. Türkiye'nin bölgedeki krizlerin çözüm adresi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek." dedi.

Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Ekleme: 30.08.2023 - 20:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Nerede olduğumuzun farkında olmadan nereye gideceğimiz bilemeyiz. Milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozduk, senaryoları yırtıp attık.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan, siyasi, ekonomik, askeri imkanlarıyla daha güçlü ve daha ileridedir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda ilerleyen bir ülkeyiz.

'TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK'

Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjisini hamasetle emenlerin, kendi korkaklıklarını, kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır.

Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek.

'ASIL KUTLAMA 29 EKİM'DE'

Asıl kutlamayı 29 Ekim'de yapacağız. Milli Mücadelenin ilk asrını geride bırakmamıza ilişkin kutlamalar zincirinin son halkasını tarihimize eklemiş olacağız.
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi devam edecek
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